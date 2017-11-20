Овощная симфония

Кларнет из моркови, свирель из огурца и тыквенный барабан. В Черкассах музыкант Артур Жуковский производит вкусные овощные инструменты. И они не для выставки или музея, а для выступлений на большой сцене. Создатель этих музыкальных шедевров - Артур Жуковский. Экспериментирует с материалами для инструментов мужчина не впервые, но овощи, говорит, особый материал. Чтобы узнать секреты съедобной музыки, Артур показывает мастер-класс детям в музыкальной школе.

После уроков преподаватель меняет традиционные инструменты на строительные. Здесь и сверло, и отвертка, и ножи. В выборе материала для овощных инструментов самое главное их свежесть, чтобы они были твердыми. Несколько минут работы - и готова основа под флейту. Инструментом может стать любой овощ, насколько хватит фантазии создателя. Чуть ли не самый любимый и самый смешной из всех - перечная квакалка. Впоследствии музыкант планирует устроить еще один креативный концерт, чтобы на овощах играл не только он, но и дети.