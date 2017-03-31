В Венеции предотвратили повторение лондонского теракта!

Залить кровью город на воде, убить как можно больше людей и повторить кровавую среду в Лондоне! Четверо экстремистов планировали взорвать мост Риальто - один из самых известных в мире. Двое злоумышленников работали официантами в местном кафе. Еще одного задержали у здания оперы.

Заказало преступление ИГИЛ, но спецслужбы опередили боевиков. Во время рейдов обыскали 12 квартир в историческом центре города. Нашли взрывчатку. Фанатики искали в интернете холодное оружие и способы изготовления бомб. В Венеции продолжается спецоперация, ведь до сих пор неизвестно, всех ли сообщников задержали.