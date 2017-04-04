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Жертвами страшного теракта в петербургском метро уже стали 14 человек

4 апреля 2017, 20:46
Жертвами страшного теракта в петербургском метро уже стали 14 человек

В Следственном комитете России заявили, что взрывное устройство мог привести в действие один из пассажиров, его личность установлена. Впрочем данные об этом человеке пока не разглашают в интересах следствия.

Ранее следователи сообщили, что выяснили личность смертника. Мол, это студент из Казахстана. Впрочем, эта версия не подтвердилась. А спецслужбы Кыргызстана говорят, что теракт - дело рук киргиза Акбаржона Джалилова, 1995 года рождения, имеющего российское гражданство.

Общество, свідок, Теракты

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