Жертвами страшного теракта в петербургском метро уже стали 14 человек

В Следственном комитете России заявили, что взрывное устройство мог привести в действие один из пассажиров, его личность установлена. Впрочем данные об этом человеке пока не разглашают в интересах следствия.

Ранее следователи сообщили, что выяснили личность смертника. Мол, это студент из Казахстана. Впрочем, эта версия не подтвердилась. А спецслужбы Кыргызстана говорят, что теракт - дело рук киргиза Акбаржона Джалилова, 1995 года рождения, имеющего российское гражданство.