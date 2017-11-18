Страшная трагедия в Черкассах. 6-летний мальчик погиб в канализационном колодце.

Он вместе с семьей шел домой. Малый забежал вперед, и исчез из поля зрения на темной улице. Нашли его уже в канализации. Спасти ребенка медикам не удалось. На место происшествия сразу приехали представители водоканала с руководителем. Этот роковой колодец оказался единственным открытым на всей улице!

Руководитель коммунального предприятия говорит: он даже не знает, что это за каализация. Местные жители говорят, что люк пропал буквально накануне ночью. Кто виноват в гибели ребенка разбирается следствие. Полицыя уже открыла уголовное производство по факту служебной халатности, которое привело к тяжелым последствиям.