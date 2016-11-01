Любовная драма в королевской семье

Влюбленный принц Гарри атакует свою американскую избранницу любовными письмами. Но актриса Меган Маркл продолжает отношения с другим мужчиной. Как выяснили журналисты Дейли Мейл, это канадский шеф-повар Корри Витиелло. С ним девушка встречалась на протяжении последних двух лет. А познакомилась с Гарри этим летом в Торонто. У них много общего. Оба занимаются благотворительностью и защитой окружающей среды. Принц, который до недавнего времени предпочитал исключительно блондинок, с первой же встречи был очарован Меган. Ее отец европеец, мать - афро-американка. Первой любовью принца Гарри была уроженка Зимбабве Челси Дэви. Затем он был в близких отношениях с танцовщицей, актрисой и аристократкой Крессидой Бонас.