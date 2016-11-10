Поможем девушке спасти жизнь и красоту!

Марина Серик нуждается в нашей помощи. У молодой женщины - рак груди. Спасти жизнь и сохранить органы пообещали в Израиле. Цена - полмиллиона гривен. Родственники и друзья собрали почти всю сумму. Не хватает только 60 тысяч гривен.

Она едва сдерживает слезы, а голос ее дрожит. В 26 лет Марине Серик поставили страшный диагноз - рак груди.



Это заболевание является самым распространенным среди женщин. Ежегодно им заболевает 16 тысяч украинок!



У семьи Марины война с онко началась давно. Сначала заболела сестра, которую прооперировали. От страха девушка пошла провериться сама.



Марина Серик, онкобольная:

- Виросли фіброаденомки, але я їх конролювала. Вони були дуже маленькі, і операція не була потрібна.



Но уже через некоторое время фиброаденомы превратились в злокачественную опухоль. Уплотнение в груди девушка обнаружила полгода назад.



Марина Серик, онкобольная:

- Я пішла на УЗІ планове. УЗІ показало, що за сім місяців фіброаденома виросла майже в три рази. Потім мені взяли біопсію, біопсія показала, що вона злоякісна.



Поверить, что в таком молодом возрасте она онкобольная - не могла. Поэтому беспрестанно делала все новые обследования в надежде услышать обратное.



Марина Серик, онкобольная:

- Я все ще не вірила, не вірила, але на місці пухлини почались обтяження шкіри. Трошки болить, наскільки я розумію - це лімфовузол під рукою збільшений. Я зрозуміла, що це, мабуть, таки рак.



Сергей Собченко, врач-онкохирург:

- В зв'язку з тим, що пухлина чуть більша двох сантиметрів - це нам дозволяє говорити, що от друга стадія. Ми планували їй зробити органозберігаючу операцію, якщо на це будуть певні свої умови.



Риск потерять грудь заставил Марину искать другую клинику. Такую нашла в Израиле. По предварительному диагнозу тамошние медики пообещали - грудь сохранят, однако за полмиллиона гривен. Чтобы помочь молодой девушке собрать нужную сумму, ее друзья устроили благотворительную кампанию в социальных сетях. А на днях в столичном Политехе устроили концерт.



Алина, подруга Марины:

- Это человек, который не брасает своих, она готова много сделать для близких, для знакомых. Решили собратся и, честно говоря, хотелось бы, он помог как-то материально в этой ситуации, но мне кажется, это больше, как сказать Марине, что мы с ней, что она не одна.



В течение последней недели родственники и друзья собрали почти всю сумму. И чтобы уже отправиться в Израиль, Марине не хватает только 60 тысяч гривен.



Марина Серик, онкобольная:

- Мене лякає те, що боляче буде моїм батькам, друзям...



Поэтому она просит помощи у всех неравнодушных! Ведь больше всего молодая девушка хочет остаться живой и красивой!



Карточка Приват Банк 4149 4996 4576 7086



тел. 097 806 51 41.