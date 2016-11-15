Помогите маме Нади отдать собственную почку больной дочери

Ей не нужны ни игрушки, ни сладости. Единственное, о чем мечтает десятилетняя Надежда - это почка. У девочки с Волыни - хроническая почечная недостаточность пятой - самой тяжелой - степени. А спасти жизнь школьницы может каждый из нас.



Надя родилась с одной почкой. Но и этот единственный орган начал отказывать, когда девочке исполнилось семь. Несколько лет мама самостоятельно проводила дочери перитонеальный диализ. Это процедура очищения крови от токсинов путем введения катетера в брюшную полость. Но Наде становилось все хуже. Тогда ее привезли с Волыни в киевскую детскую больницу Охматдет.



Екатерина Линчевская, врач-педиатр отделения интенсивной терапии хронических интоксикаций ОХМАТДЕТА:

- Діагноз - хронічна хвороба нирок 5 ступеню. Вроджена аномалія розвитку сечовивідної системи, агенезія лівої нирки та дисплазія правої нирки. Це найважча ступінь ниркової недостатності, коли нирки не працюють повністю. Основні симптоми, з якими вона поступала, це була слабкість, блювота. І дуже високий рівень креатиніну та сечовини в крові.



Сейчас столичные медики поддерживают жизнь девочки благодаря процедуре гемодиализа. Этот аппарат называется искусственная почка. Он откачивает кровь школьницы, очищает от токсинов и возвращает обратно.

- Я лежу під апаратом чотири години.



Четыре часа гемодиализа три раза в неделю. Столько ей нужно, чтобы не умереть. Но если другие пациенты нормально переносят манипуляции, то Наде от процедуры очистки крови становится очень плохо.

- В мене часто на таких процедурах починається головна біль, рвота.



И неудивительно, что Надя, сжав зубы, едва выдерживает процедуры. Артериальное давление девочки зашкаливает. 188 на 116. Таких высоких показателей не выдерживают даже взрослые. Но ребенок мужественно терпит. Потому что желание жить сильнее боли.



Алла Годованюк, мама Нади:

- Нам зараз треба пересадку нирки для неї. То можна провести в Шалімова. Але це буде коштувати близько трьохсот тисяч гривень.



Трансплантация почки - единственное спасение для Надежды. И операцию надо провести как можно быстрее. Потому что у ребенка прогрессирует сердечная недостаточность. Так что следующая процедура гемодиализа может стать для девочки роковой.



Надежда Годованюк, больная:

- Я хочу, щоб мені зробили операцію. Швидше, скоріше виздоровіти. Хочу побачити подружок, зайти в свій клас. Учитися.



Любимая учительница Нади проводит уроки для ребенка прямо в больничной палате.

- Вивчиш віршик про мову. Я прийду, в нас буде день словесності. Добре?

- Добре. Я чекаю.

- Ти розумничка. Найкраща дівчинка в світі. Щоб була тільки здоровенька.

Надюша не падает духом. И мечтает о новой почке. Донора уже нашли. Это мама девочки. Хирурги института Шалимова готовы спасти жизнь ребенка. Сама операция в Украине бесплатная. Но на диагностику и медикаменты нужно собрать 300 тысяч гривен. Большая часть денег нужна на препараты, которые Надя будет принимать после трансплантации, чтобы не было отторжения донорского органа. Обычная сельская семья таких денег не имеет. Поэтому молится Богу и надеется на нас с вами. А дома Надю ждут трое старших сестер и брат.



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Телефон 067831 03 93 - Алла Николаевна, мама.