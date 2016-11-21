В столице под прикрытием стриптиз-клуба работал публичный дом

Во время обысков правоохранители задержали десять работниц. В черной бухгалтерии заведения нашли десять тысяч гривен, базу клиентов и прайс. Так, час любви стоил от ста долларов. А уже "вип-проститутки" за свою работу брали триста зеленых. Следователи же устанавливают организаторов подпольного борделя. А в Краматорске публичный дом замаскировали под массажный кабинет. Полицейские поймали на горячем с десяток молодых девушек.