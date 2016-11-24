На чудо и неравнодушие людей надеются родители 3-летнего Тимофейчика из Киева

У мальчика тяжелая форма эпилепсии. Обычные лекарства просто убивают ребенка. А сейчас малыш начал терять зрение. Поэтому единственная надежда для мальчика - так называемая кетогенная диета. То есть в меню не может быть углеводов. Табу - любые фрукты, крупа и выпечка. Их заменяют большим количеством жира и белка. Начинать такое питание можно только под наблюдением медиков. В Украине эту процедуру может сделать только одна клиника - в Черновцах. Но лечение там совсем недешевое - 100 тысяч гривен.

С помощью родственников и друзей родители мальчика собрали 63 тысячи, так что надо как можно быстрее найти еще 37. Ведь курс начинается уже 28 ноября. Помочь Тимофейчику может каждая гривна.

Карта 5168 7556 1272 8457

Светлана, мама (067) 268-85-51