Семья из Одессы просит спасти маму

Спасти маму просит двенадцатилетняя Лиза Синельникова. Девочка самостоятельно борется за жизнь больной раком матери - вышивает и продает картины из бисера. Ее историю всей стране рассказали в проекте "Касается каждого". Тогда люди собрали более 50 тысяч долларов. Но сейчас перед семьей возникла новая беда.



У двенадцатилетней Лизы Синельниковой крайне простое представление о счастье. Как у многих детей.



Лиза Синельникова, дочь Натальи:

- Здоровые родители, гулять по выходным.



Лиза всегда знала, что ее мама - больна. Только недавно девочке объяснили: у нее рак крови.



Лиза Синельникова, дочь Натальи:

- Она все время спит, не разговаривает с нами, потому что ей сложно. Никто не разговаривает. Потому что папа - на работе, а бабушка с дедушкой - глухонемые.



Наталья заболела, когда была беременна. Несмотря на угрозу своей жизни, отказалась убить нерожденного ребенка. За 12 лет - множество испытаний: многочисленные курсы "химии", пересадка костного мозга, три рецидива. Недавно Наталье предложили лечение в США. Но средств на это не было. Тогда Лиза придумала, как помочь маме. На благотворительном аукционе продала то, что сделала своими руками: картины из бисера, вышивку на картоне.



Лиза Синельникова, дочь Натальи:

- Маме нужны были деньги, и поэтому я их решила продать. Люди сразу подошли, и когда узнали историю, и кто давал, сколько мог.



После этого Лизу пригласили на программу "Касается каждого". Девочка рассказала свою историю всей стране. И люди вместе собрали для Натальи более 50 тысяч долларов.



Наталья Синельникова, онкобольная:

- Такие суммы приходили: по гривне, по пять гривен. Даже женщина одна позвонила и говорит: я умираю от рака груди. Дома ремонт сделала, но вам отправлю. Вы представляете - мне такое слышать.



Благодаря этим средствам Наталья прошла курс лечения в Америке. Женщине немного легче. Но сейчас перед семьей - новая угроза. После многочисленных химий у Натальи начали отказывать почки.



Наталья Синельникова, онкобольная:

- В мае появились отеки на ногах. И так оно быстро закрутилось все.



Полгода лечения ничего не дали. И теперь Наталье очень нужен гемодиализ - процедура очистки крови, так называемая "искусственная почка".



Виктор Сагатович, заведующий отделением Одесской областной клинической больницы:

- Это - не лечение, диализ не лечит ничего. Он просто замещает почечную функцию, без которой человек не живет. Без почки жить нельзя. То есть если Наташе ничего не сделать - она умрет!



Но очередь на бесплатную процедуру гемодиализа в Одессе гигантская!



Владимир Синельников, муж Натальи:

- Она в очереди - 509-я. В год берется на государственный бесплатный диализ 4-5 человек. Альтернатива - только платный диализ. Как нам сказали, 3-4 раза в неделю, один диализ - 3 тысячи гривен.



Пока удалось найти бесплатную альтернативу гемодиализа - кровь Натальи очищают через катетер, введенный в брюшную полость. Но если это не поможет - придется искать деньги на сверхдорогую процедуру. И срочно!



Владимир Синельников, муж Натальи:

- Мы когда раньше собирали деньги - у нее было время. Да, плохое состояние, но было время собрать. А тут такая ситуация, что могут сказать: завтра уже нужно. Все! Нам сказали: и не то, что недели нет, двух дней не будет.



Поэтому вся семья Синельников снова умоляет неравнодушных украинцев о помощи. Лиза мечтает об обычном девичьем разговоре с мамой, Владимир - вернуть жену домой, а сама Наталья - просто жить!



Наталья Синельникова, онкобольная:

- Берегите себя, пожалуйста! Спасибо!



Телефон для помощи: +38 097 647 57 47 - Владимир Синельников.