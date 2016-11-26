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Семья из Одессы просит спасти маму

26 ноября 2016, 00:17
Семья из Одессы просит спасти маму

Спасти маму просит двенадцатилетняя Лиза Синельникова. Девочка самостоятельно борется за жизнь больной раком матери - вышивает и продает картины из бисера. Ее историю всей стране рассказали в проекте "Касается каждого". Тогда люди собрали более 50 тысяч долларов. Но сейчас перед семьей возникла новая беда.

У двенадцатилетней Лизы Синельниковой крайне простое представление о счастье. Как у многих детей.

Лиза Синельникова, дочь Натальи:

- Здоровые родители, гулять по выходным.

Лиза всегда знала, что ее мама - больна. Только недавно девочке объяснили: у нее рак крови.

Лиза Синельникова, дочь Натальи:

- Она все время спит, не разговаривает с нами, потому что ей сложно. Никто не разговаривает. Потому что папа - на работе, а бабушка с дедушкой - глухонемые.

Наталья заболела, когда была беременна. Несмотря на угрозу своей жизни, отказалась убить нерожденного ребенка. За 12 лет - множество испытаний: многочисленные курсы "химии", пересадка костного мозга, три рецидива. Недавно Наталье предложили лечение в США. Но средств на это не было. Тогда Лиза придумала, как помочь маме. На благотворительном аукционе продала то, что сделала своими руками: картины из бисера, вышивку на картоне.

Лиза Синельникова, дочь Натальи:

- Маме нужны были деньги, и поэтому я их решила продать. Люди сразу подошли, и когда узнали историю, и кто давал, сколько мог.

После этого Лизу пригласили на программу "Касается каждого". Девочка рассказала свою историю всей стране. И люди вместе собрали для Натальи более 50 тысяч долларов.

Наталья Синельникова, онкобольная:

- Такие суммы приходили: по гривне, по пять гривен. Даже женщина одна позвонила и говорит: я  умираю от рака груди. Дома ремонт сделала, но вам отправлю. Вы представляете - мне такое слышать.

Благодаря этим средствам Наталья прошла курс лечения в Америке. Женщине немного легче. Но сейчас перед семьей - новая угроза. После многочисленных химий у Натальи начали отказывать почки.

Наталья Синельникова, онкобольная:

- В мае появились отеки на ногах. И так оно быстро закрутилось все.

Полгода лечения ничего не дали. И теперь Наталье очень нужен гемодиализ - процедура очистки крови, так называемая "искусственная почка".

Виктор Сагатович, заведующий отделением Одесской областной клинической больницы:

- Это - не лечение, диализ не лечит ничего. Он просто замещает почечную функцию, без которой человек не живет. Без почки жить нельзя. То есть если Наташе ничего не сделать - она умрет!

Но очередь на бесплатную процедуру гемодиализа в Одессе гигантская!

Владимир Синельников, муж Натальи:

- Она в очереди - 509-я. В год берется на государственный бесплатный диализ 4-5 человек. Альтернатива - только платный диализ. Как нам сказали, 3-4 раза в неделю, один диализ - 3 тысячи гривен.

Пока удалось найти бесплатную альтернативу гемодиализа - кровь Натальи очищают через катетер, введенный в брюшную полость. Но если это не поможет - придется искать деньги на сверхдорогую процедуру. И срочно!

Владимир Синельников, муж Натальи:

- Мы когда раньше собирали деньги - у нее было время. Да, плохое состояние, но было время собрать. А тут такая ситуация, что могут сказать: завтра уже нужно. Все! Нам сказали: и не то, что недели нет, двух дней не будет.

Поэтому вся семья Синельников снова умоляет неравнодушных украинцев о помощи. Лиза мечтает об обычном девичьем разговоре с мамой, Владимир - вернуть жену домой, а сама Наталья - просто жить!

Наталья Синельникова, онкобольная:

- Берегите себя, пожалуйста! Спасибо!

Телефон для помощи: +38 097 647 57 47 - Владимир Синельников.

Мария Тарасова, Зураб Теделури
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