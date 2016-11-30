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Франковский суд Львова избрал меру пресечения для директора сгоревшего ночного клуба

30 ноября 2016, 16:47
Франковский суд Львова избрал меру пресечения для директора сгоревшего ночного клуба

Два месяца ареста с правом внесения залога размером 87 тысяч гривен - такую ​​меру пресечения избрал районный Франковский суд Львова для директора ночного клуба Сергея Чередниченко. Напомним, в ночь на воскресенье, во время проведения огненного шоу, клуб загорелся. Пострадали 22 посетителя. Один из них скончался в больнице от ожогов. В понедельник полиция объявила подозрение Сергею Чередниченко. Его обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к тяжелым последствиям. Сам руководитель свою вину признает лишь частично. По его словам, организаторы огненного шоу его обманули, ведь использовали открытое пламя во время представления. А по плану огня не должно было быть. Директор предполагает, что пожар был организован специально конкурентами. При этом никаких имен не называет. Арестованный руководитель два года назад переехал во Львов из Донецка.

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