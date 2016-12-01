Винницким полицейским удалось перекрыть один из крупнейших международных каналов поставки психотропных и наркотических средств!

В преступной сделке были задействованы жители по меньшей мере семи регионов Украины. Логистический центр преступников располагался в Кременчуге. Заказ они получали из Китая, а сбывали товар через Интернет и только оптовым покупателям. Маскировались преступники умело. Груз отправляли по почте, пряча в бытовых товарах и технике. Во время обысков правоохранители изъяли более 15 килограммов наркотических и психотропных веществ. На черном рынке они стоят более семи миллионов гривен! Также удалось задержать десять наркодельцов!