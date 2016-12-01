Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 22 декабря 2016
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Наркотики

Выбрать дату
RSS

Винницким полицейским удалось перекрыть один из крупнейших международных каналов поставки психотропных и наркотических средств!

1 декабря 2016, 11:51
Винницким полицейским удалось перекрыть один из крупнейших международных каналов поставки психотропных и наркотических средств!

В преступной сделке были задействованы жители по меньшей мере семи регионов Украины. Логистический центр преступников располагался в Кременчуге. Заказ они получали из Китая, а сбывали товар через Интернет и только оптовым покупателям. Маскировались преступники умело. Груз отправляли по почте, пряча в бытовых товарах и технике. Во время обысков правоохранители изъяли более 15 килограммов наркотических и психотропных веществ. На черном рынке они стоят более семи миллионов гривен! Также удалось задержать десять наркодельцов!

Обсудить на Facebook
Наркотики

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
реклама

Сейчас в эфире

Сериал "CSІ: Лас-Вегас - 11"
Сериал "CSІ: Лас-Вегас - 11"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab