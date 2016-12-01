Артемчику из Черкасс необходима наша помощь

Следующая наша история о 10-месячном Артемчике из Черкасс. Малыш отчаянно боролся за жизнь с самого рождения. И вот сейчас врачи ошеломили. У мальчика - еще и хроническая глухота! Впрочем, это не приговор. Что же может помочь мальчику наконец услышать голос мамы?



Она крепко сжимает своего сыночка в объятиях. Жизнь маленького Артемки от рождения была не простой, вспоминает его мать. Но мальчик как настоящий боец ​​боролся за свою жизнь.



Ольга Гаврюченко, мать больного мальчика:

- Родился он недоношеным, лежал месяц в реанимации на искусственной вентиляции легких, у нас серьезные стояли диагнози, и гепатит, и неонатальный сепсис. Скорее всего, все это спровоцировало поражение внутренего уха, ребенок практически ничего не слышит, он не полностью глухой, слышит разве что гул реактивного самолета.



Диагноз врачей сначала прозвучал как приговор.



Сергей Горянский, ЛОР детской городской больницы:

- По заключенню інститута, ЛОР-інститута, ваша дитина має ваду слуха, у неї двобічна, хронічна глухота. Тоєсть дитина ваша не чує. Дане захворювання дає вам право оформити дитину на інвалідність до 18 років.



Ольга пытается улыбаться, но когда думает о будущем своего сына, едва сдерживает слезы. Ее самая большая мечта, чтобы у него была полноценная жизнь.



Ольга Гаврюченко, мать больного мальчика:

- Я с ним разговариваю как с обычным ребенком, тяжело, конечно понимать, что… Понять, что он ничего не слышит, разговариваем, если поставим этот имплант, просто ребенок будет особеным.



Все свои сбережения их небольшая семья уже потратила. Бабушка Артёмки показывает кипы бумаг с диагнозами и рекомендациями врачей. Ведь кроме глухоты, у мальчика немало сопутствующих проблем.



Татьяна Гаврюченко, бабушка больного мальчика:

- У нас и дисплазия - недоразвитость тазобедренного сустава, и появились эпелептические припадки, отченость мозга, плюс неврологические, нам грозит ДЦП, как нам сказали, а заниматься этим всем мы сейчас не можем, пока не вылечим эпилептические припадки, нам сказали, что все это бесполезно, и плюс еще и слух.



Операцию по вживлению кохлеарного имплантата могут провести в Киеве, но государство сейчас не выделяет денег на их покупку. А сделать операцию необходимо поскорее, чтобы малыш мог нормально развиваться. На покупку имплантата надо 26 тысяч евро, для семьи Гаврюченко это просто космическая сумма.



Ольга Гаврюченко, мать больного мальчика:

- Собрать такую сумму, даже если продать квартиру, не хватит даже половину этой суммы, поэтому мы очень хотели попросить помощи у посторонних людей, может, кто-то с понимаением отнесется.



Поэтому вся надежда Ольги и маленького Артемки на поддержку неравнодушных украинцев, которые помогут накопить на такую ​​важную для ребенка операцию.



Тел. 093838 58 97 Ольга Гаврюченко (мать Артема).

Карточка ПриватБанк 4149 4978 5815 1592.