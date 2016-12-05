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В Тернополе разоблачили сутенера

5 декабря 2016, 16:35
В Тернополе разоблачили сутенера

42-летний мужчина в течение года привлекал молодых девушек к занятию проституцией и размещал объявления в Интернете. На этот раз вора поймали "на горячем", когда он передавал одну из своих подопечных в руки очередного клиента. В сутки развратница могла выполнить до 6 заказов. Во время обыска правоохранители изъяли большую сумму денег, компьютерную технику и шприцы с наркотиками. Теперь мужчину будут судить за торговлю людьми. Ранее он уже был за решеткой за денежные махинации.

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