В Тернополе разоблачили сутенера

42-летний мужчина в течение года привлекал молодых девушек к занятию проституцией и размещал объявления в Интернете. На этот раз вора поймали "на горячем", когда он передавал одну из своих подопечных в руки очередного клиента. В сутки развратница могла выполнить до 6 заказов. Во время обыска правоохранители изъяли большую сумму денег, компьютерную технику и шприцы с наркотиками. Теперь мужчину будут судить за торговлю людьми. Ранее он уже был за решеткой за денежные махинации.