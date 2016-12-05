Винничанка чуть не сожгла многоэтажку со всеми ее жителями

В Виннице пьяная женщина курила и уснула. Из-за неудачно брошенного окурка загорелась квартира на пятом этаже. Но этого женщина даже не почувствовала. Спасателям позвонили соседи снизу, когда поняли, что пожар бушует прямо над их головами. Только пожарные прибыли к месту вызова, эвакуировали целый подъезд. Сама же горе-хозяйка на тот момент спасалась от огня на собственном балконе. Женщину оттуда сняли с помощью пожарной лестницы и передали медикам. Сейчас она в реанимации с отравлением чадным газом. А ее жилье выгорело дотла.