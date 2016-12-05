Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 22 декабря 2016
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Пожары

Выбрать дату
RSS

Винничанка чуть не сожгла многоэтажку со всеми ее жителями

5 декабря 2016, 16:46
Винничанка чуть не сожгла многоэтажку со всеми ее жителями

В Виннице пьяная женщина курила и уснула. Из-за неудачно брошенного окурка загорелась квартира на пятом этаже. Но этого женщина даже не почувствовала. Спасателям позвонили соседи снизу, когда поняли, что пожар бушует прямо над их головами. Только пожарные прибыли к месту вызова, эвакуировали целый подъезд. Сама же горе-хозяйка на тот момент спасалась от огня на собственном балконе. Женщину оттуда сняли с помощью пожарной лестницы и передали медикам. Сейчас она в реанимации с отравлением чадным газом. А ее жилье выгорело дотла.

Обсудить на Facebook
Пожары

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
реклама

Сейчас в эфире

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab