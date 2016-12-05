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Число жертв фатального пожара в Окленде выросло до 33 человек

5 декабря 2016, 17:00
Число жертв фатального пожара в Окленде выросло до 33 человек

Спасатели продолжают круглосуточно искать пропавших без вести людей, обследовали лишь треть территории. Вспыхнуло накануне в нелегальном складском помещении, переоборудованном под клуб. Вечеринка обернулась трагедией. Внутри помещения началось масштабное возгорание, и посетители буквально горели живьем, ведь аварийных выходов оттуда нет. Продолжается следствие по громкому делу. Допрашивают владельцев подпольного клуба и самого сооружения, которое вероятно незаконно арендовали. В Калифорнии объявили траур по погибшим.

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