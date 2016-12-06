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Родные разыскивают Жилу Анатолия Анатольевича

6 декабря 2016, 18:42
Родные разыскивают Жилу Анатолия Анатольевича

Его мать говорит: он исчез в прошлом году в ночь с первого на второе августа. Мужчина вез хлеб из Запорожья в город Геническ, что на Херсонщине. Впрочем к назначенному месту так и не доехал. На трассе правоохранители нашли его автомобиль, но самого Анатолия в нем не было. Мужчине 43 года, рост 176 сантиметров, имеет особую примету - шрам на левой руке. У него остались жена с дочерью. Все, кто видел Жилу Анатолия Анатольевича или имеет хоть какую-то информацию о нем, просим обращаться к родным по телефону 063 555 94 24 или 102.

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