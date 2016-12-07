Женщина, которую предало собственное тело и любимый муж, просит помощи

Она прикована к коляске, а ее тело гниет заживо. Красная волчанка съедает 33-летнюю киевлянку Людмилу Медведеву. О страшном диагнозе женщина узнала еще в институте. Тяжелое и длительное лечение не помогло, болезнь прогрессирует, и женщина не может ходить. Людмиле нужна срочная операция. Но стоит она пятьдесят тысяч гривен. Поэтому женщина обращается за помощью ко всем неравнодушным.



Людмила гниет заживо. Страшную болезнь у нее диагностировали десять лет назад, когда училась в институте. Казалось, вся жизнь впереди. Впрочем, в один день все перевернулось с ног на голову.



Людмила Медведева, больная:

- Ми поїхали в Закарпаття на зимніх канікулах, то чоловік катався на лижах, а я, так як не вміла, каталась на санчатах і тормозила ногами. А там було і сонце. Червоне обличчя почалося, я пішла до лікаря, він мені дав бовтушку і каже: намажся, до ранку все пройде.



Но так, с красным лицом, Людмила и вернулась домой. По иронии судьбы, женщина, которая сама работала медсестрой, начала ходить по врачам.

Людмила Медведева, больная:

- До всіх ходила, і півроку мені ніхто не міг поставиити діагноз, і тільки один лікар - Олександр Васильович Кулик - запитав, чи це не СЧВ, системний червоний вовчак, я кажу: ви що, та ні!



Однако врачи печальный диагноз подтвердили.



Системная красная волчанка - заболевание, поражающее органы и системы. Из-за нарушения иммунологических процессов антитела, вырабатываемые организмом, повреждают ДНК здоровых клеток. Болеют преимущественно молодые женщины.



Тяжелое лечение продолжалось несколько лет. И не прошло бесследно. Сначала Людмила почувствовала сильную одышку. Врачи сказали - из-за больного сердца. А еще в крови Людмилы присутствуют бактерии золотистого стафилококка.

Людмила Медведева, больная:

- Виявилось, що у мене там гній, банальний гній. Спершу мені вісімсот мілілітрів гною викачали, потім другий раз знову викачали двісті мілілтрів гною.



Но этим не ограничилось. У Людмилы начали гнить кости и тазобедренные суставы.

Людмила Медведева, больная:

- Гнійний ревматоїдний артрит, а колінний суглоб занадто складний, і не хочуть туди влазити, а потім вони розпухли, ноги були набрякші.



Несколько лет назад гной из колена Людмилы откачали. Впрочем, через некоторое время ноги снова начали отекать. Поэтому женщину отправили на операционный стол.

Людмила Медведева, больная:

- Мені пропунктували цей тазобедрений суглоб, звично, мені показали антибіотики після втручення, відправили мене додому, я просиділа два місяці, і мені витік цей гній через сідниці.



Но самый тяжелый удара нанес муж. Вместо того, чтобы заботиться о любимой, он закрыл дверь - раз и навсегда. Уже шесть лет женщина самостоятельно борется с болезнью.

Людмила Медведева, больная:

- Давай я відвезу для твоєї сестри в квартиру, і каже моїй сестрі: Ты видишь, какая она живучая, я не ожидал этого.



Женщину ранили не только жестокие слова, но и действия бывшего мужа. Тот решил у прикованной к коляске Людмилы отсудить жилье!

Людмила Медведева, больная:

- На даний момент триває судовий процес, із чоловіком ми судимось за цю квартиру, 20 кв метрів, і суд присудив поділ майна навпіл.



Впрочем, жизнь Людмилы Медеведевой изменить реально. Неотложная чистка колена может поставить женщину на ноги. Стоит операция пятьдесят тысяч гривен. Но для Людмилы, которая живет на тысячу двести пятьдесят гривен, эта сумма - неподъемная! Надежда только на неравнодушных людей. Потому что деньги следует собрать как можно быстрее! Иначе из-за гноя придется ампутировать конечность!



Медведева Людмила Марьяновна



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