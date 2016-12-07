Футбольные фанаты устроили погромы в центре столицы

Болельщики "Динамо" и "Бешикташа" сошлись в схватке. Крушили магазины, обменники, автомобили. Все это происходило вчера вечером за полтора часа до начала игры на НСК "Олимпийский", где встречались киевское "Динамо" и стамбульский "Бешикташ". Горячее всего было возле турецкого ресторана возле стадиона. Дрались около трехсот ультрас с обеих сторон. Киевские болельщики забежали в заведение, где отдыхали турки, и начали все крушить. После этого драка перенеслась на улицу. В ход пошли дымовые шашки и палки. Неподалеку разбили стеклянные двери. Одного из турецких болельщиков с порезами рук забрала скорая. Разогнать разъяренную толпу смогли правоохранители. Владельцы ресторана говорят, подобные стычки здесь впервые.