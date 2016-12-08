На Днепропетровщине разоблачили подпольный мини-завод по переработке нефти

Здесь изготавливали дизельное топливо. Продавали его на стихийных точках вдоль дорог. Во время обыска изъяли 50 тысяч литров дизельного топлива, 90 тысяч литров мазута, а еще бензин, серную кислоту и оборудование. Стоимость всего более 7 миллионов гривен. Против организаторов незаконного бизнеса открыли уголовное производство за уклонение от уплаты налогов. Но, наверное, ловкачи будут иметь проблемы еще и с экологами, ведь во время проверки не предоставили ни одного разрешительного документа!