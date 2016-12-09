Харьковский полицейский, обвиняемый в смертельном ДТП, на свободе!

Патрульного Александра Мамотюка обвиняют в нарушении правил дорожного движения с тяжелыми последствиями. Трагическая авария произошла летом. Патрульный "Приус" ночью мчался на вызов, вдруг наперерез выехал "Москвич", "Тойота" ударила его в заднюю часть. Там сидели молодые супруги, люди просто вылетели из машины: и парень, и девушка погибли сразу. На время следствия патрульного заперли за решеткой. Но срок его содержания истек вчера вечером, суд в то время уже не работал. Поэтому юридических оснований держать подозреваемого под стражей не было, и ночью его отпустили.