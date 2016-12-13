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В Хмельницком сломанное ветром дерево разбило автомобиль

13 декабря 2016, 12:52
В Хмельницком сломанное ветром дерево разбило автомобиль

Кошмар, как по сценарию фильма-катастрофы, произошел в Хмельницком. Накануне там сильный ветер, как тонкую ветку, переломил пополам огромное дерево. А сломанный ствол упал прямо на припаркованный рядом Daewoo Lanos. Машина моментально превратилась в смятую железную банку. К счастью, в это время внутри легковушки никого не было. Впрочем свидетели происшествия сразу вызвали спасателей. Освободить разбитую машину из-под дерева удалось только через час. Теперь шокированный владелец "Ланоса" подсчитывает нанесенный непогодой ущерб.

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