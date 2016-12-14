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В Киеве прямо в салоне такси в состоянии наркотического опьянения умер человек

14 декабря 2016, 13:23
В Киеве прямо в салоне такси в состоянии наркотического опьянения умер человек

Мужчина ехал по городу в компании двух приятелей. Водитель заметил странное поведение пассажиров, потом понял - мужчины в наркотическом опьянении. Во время поездки одному из наркоманов стало плохо. Таксист даже специально нарушил несколько правил дорожного движения, чтобы его остановили патрульные полицейские. Он боялся, что если остановится сам - неадекватные пассажиры могут причинить ему вред. Увидев едва вменяемого человека, копы вызвали медиков, но пассажир скончался до их приезда прямо в салоне автомобиля.

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Наркотики, Прочее, Убийства

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