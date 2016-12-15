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Кошмар на предприятии в российском Подмосковье

15 декабря 2016, 11:17
Кошмар на предприятии в российском Подмосковье

Там 24-летнюю девушку засосал промышленный миксер. По одной из версий, девушка упустила в аппарат для смешивания шоколада мобильный телефон, а когда во время работы хотела его достать, получила травмы, не совместимые с жизнью. В цехе даже никто не видел, как это произошло. Коллеги Светланы шокированы трагедией. На этом предприятии работает вся семья девушки. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства этой страшной смерти.

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Несчастные случаи, Убийства

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