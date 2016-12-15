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На Сумщине 57-летний рыбак провалился под лед

15 декабря 2016, 11:51
На Сумщине 57-летний рыбак провалился под лед

Лед еще хрупкий, но бесстрашные рыбаки уже выходят на смертельно опасную охоту. На Сумщине 57-летний мужчина провалился под лед всего в семидесяти метрах от берега Голубого озера. Рыбак был хорошо экипирован для длительного ожидания улова, он как раз направлялся к выбранному месту. Вдруг лед треснул под ногами. То, что произошло страшное, увидел случайный прохожий и сразу вызвал спасателей. Впрочем спасти беднягу они не успели. Тело погибшего на дне водоема водолазы искали несколько часов. К слову, такую ​​опасную жажду рыбалки спасатели назвали абсурдом!

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