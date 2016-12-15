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В Конотопе разоблачили незаконную торговлю оружием и наркотиками

15 декабря 2016, 12:09
В Конотопе разоблачили незаконную торговлю оружием и наркотиками

Настоящими вооруженными баронами представили себя четверо мужчин в Конотопе, в Сумской области. Конечно же, незаконно, они поставляли и сбывали крупные партии боеприпасов. Арсенал на продажу хранили у себя дома. Во время обыска жилья правоохранители обнаружили гранаты РГД-5, пистолеты, осветительные ракеты, разнообразное военное снаряжение и более 3000 патронов! В дополнение, ребята еще хранили марихуану, амфетамин и оборудование для изготовления тяжелых наркотиков. Теперь полицейским еще предстоит выяснить пути реализации опасного товара.

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Контрабанда, Наркотики

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