В Конотопе разоблачили незаконную торговлю оружием и наркотиками

Настоящими вооруженными баронами представили себя четверо мужчин в Конотопе, в Сумской области. Конечно же, незаконно, они поставляли и сбывали крупные партии боеприпасов. Арсенал на продажу хранили у себя дома. Во время обыска жилья правоохранители обнаружили гранаты РГД-5, пистолеты, осветительные ракеты, разнообразное военное снаряжение и более 3000 патронов! В дополнение, ребята еще хранили марихуану, амфетамин и оборудование для изготовления тяжелых наркотиков. Теперь полицейским еще предстоит выяснить пути реализации опасного товара.