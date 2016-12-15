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Необычное задержание воров осуществили украинские полицейские

15 декабря 2016, 16:19
Необычное задержание воров осуществили украинские полицейские

Преступники сами приехали к полицейским! Точнее, бус, на котором они убегали, протаранил машину патрульных. Воры за одну ночь успели наделать много бед. Сначала обокрали два местных магазина, а когда начали бежать - врезались в копов, что перекрыли им дорогу. От мощного удара в машине полицейских вырвало боковые дверцы. Трое правоохранителей - травмированы! Впрочем, задержать преступников они смогли. Внутри автобуса обнаружили полный салон чужого добра и заряженный пистолет, снятый с предохранителя.

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ДТП, Ограбления

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