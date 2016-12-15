Медики подтвердили, что девочка из Кривого Рога умерла от гриппа

Уже известна причина смерти семилетней школьницы из Кривого Рога. Лабораторные исследования подтвердили - девочка умерла от гриппа! Напомним, в ночь на субботу у ребенка поднялась большая температура, родители вызвали скорую и врачам удалось сбить жар. После облегчения родные девочки отказались от госпитализации, а через сутки скорую пришлось вызывать снова. Но спасти ребенка медики уже не смогли. Они констатировали смерть.