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Медики подтвердили, что девочка из Кривого Рога умерла от гриппа

15 декабря 2016, 21:56
Медики подтвердили, что девочка из Кривого Рога умерла от гриппа

Уже известна причина смерти семилетней школьницы из Кривого Рога. Лабораторные исследования подтвердили - девочка умерла от гриппа! Напомним, в ночь на субботу у ребенка поднялась большая температура, родители вызвали скорую и врачам удалось сбить жар. После облегчения родные девочки отказались от госпитализации, а через сутки скорую пришлось вызывать снова. Но спасти ребенка медики уже не смогли. Они констатировали смерть.

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