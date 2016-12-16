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Ситуация с гриппом в Украине остается напряженной

16 декабря 2016, 17:35
Ситуация с гриппом в Украине остается напряженной

От вируса уже умерло четыре человека. Двое школьников и двое взрослых за считанные дни сгорели от высокой температуры. Чтобы не допустить обострения инфекции в столице - на карантине уже сотня школ. А эпид-порог превышен аж на тридцать процентов! С сегодняшнего дня дома учатся и полтавские школьники. Там недуг больше поражает детей. Такая же ситуация и в Житомире. Правда, на вынужденные каникулы ученики пойдут со следующей недели. С 11 регионов, где грипп не на шутку разыгрался и где эпид-порог превышен вдвое, больше всего на него продолжают болеть жители Черновицкой, Полтавской и Днепропетровской областей.

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