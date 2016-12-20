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В столице разоблачили мошенников, занимающихся изготовлением поддельных документов

20 декабря 2016, 11:49
В столице разоблачили мошенников, занимающихся изготовлением поддельных документов

В Киеве разоблачили преступную группу, которая подделывала паспорта и другие документы для выезда граждан за границу. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. В помещениях злоумышленников правоохранители одновременно провели шесть обысков. Обнаружили оборудование, которое использовалось для изготовления фальшивок, а также готовые поддельные паспорта и другие под-документы строгой отчетности. На данный момент проводятся следственные действия.

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