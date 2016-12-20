Китайский дворник проучил авто-хама и приобрел популярность среди интернет-пользователей

В Китае дворник проучил водителя внедорожника, который был неправильно припаркован. В соцсети приобретает огромную популярность соответствующее видео. На ролике видно, что машина мешала дворнику убирать вверенную ему территорию. И все его попытки дозвониться водителю были неудачными. Тогда уборщик решил отомстить авто-хаму и заблокировал транспортное средство по периметру четырьмя десятками мусорных баков.