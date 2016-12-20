В Турции массовые обыски и рейды в связи с убийством посла РФ

Полиция арестовала уже шесть причастных к убийству посла России, в частности мать и сестру полицейского, который расстрелял Андрея Карлова. От огнестрельного ранения дипломат скончался на месте. Застрелили его перед объективами десятков камер в галерее в Анкаре - на глазах у жены. Женщина сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Злоумышленника - это 22-летний спецназовец с Измира - обезвредили во время штурма. Его родственников допрашивают. Трагедия произошла на выставке, посвященной российско-турецким отношениям. Именно чтобы ухудшить их, и осуществили провокацию и теракт. Так трактуют убийство дипломаты и Москвы, и Анкары. Громкое и беспрецедентное преступление против дипломата стало предметом обсуждения на заседании Совбеза ООН. Прежде чем стрелять, злоумышленник кричал, что это месть за Сирию и Алеппо. Российская и турецкая стороны проводят совместное расследование.