Два человека погибли в пожаре на производстве в Харькове

Огонь вспыхнул рано утром, в цехе, где производили текстильную продукцию. Когда возгорание заметили и вызвали пожарную службу, пламя уже охватило здание. Еще до приезда спасателей обрушилась крыша ангара. Погибшие были работниками предприятия, которые утром пришли на работу. Пожарные предполагают, что мужчины увидели огонь в цехе и попытались самостоятельно преодолеть пламя, но не справились и погибли. Третий рабочий сумел выбраться наружу.