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На Киевщине мужчина стрелял в безоружного правоохранителя, а затем покончил с собой

20 декабря 2016, 18:13
На Киевщине мужчина стрелял в безоружного правоохранителя, а затем покончил с собой

Кровавая трагедия произошла в Славутиче Киевской области. Несколько дней местные полицейские расследовали обстоятельства мощного взрыва, произошедшего в квартире родителей парня. 27-летний молодой человек сразу же убежал. В доме копы нашли гранаты, дымовые шашки и взрывчатые химикаты. Один из правоохранителей посетил школу, где учился подозреваемый, - там и скрывался беглец. Когда он понял, что попал в ловушку, открыл огонь: полицейского ранил в ногу. Тот, хромая, побежал за злоумышленником. Но поняв, что ему не оторваться, парень выстрелил себе в висок. В подрывника нашли четыре пистолета.

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