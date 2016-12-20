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Странная ДТП с несколькими неизвестными произошла в Киеве

20 декабря 2016, 21:59
Странная ДТП с несколькими неизвестными произошла в Киеве

В Киеве BMW ехал на большой скорости, и водитель не заметил, что одну из полос перекрыли для ремонта коллектора. Машина протаранила ограждение, сбила несколько дорожных знаков и остановилась буквально в нескольких сантиметрах от шахты коллектора. После этого водитель и пассажир, будто ничего и не было, вышли из салона. Далее спросили у шокированных очевидцев, где неподалеку можно выпить кофе, и ушли. Полиция и "скорая" застали только разбитый автомобиль. Известно, что у иномарки были латвийские номера, после аварии ее отправили на штрафплощадку. Почему водитель не заметил ремонтников и был ли он пьян - пока неизвестно.

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