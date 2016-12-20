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На Хмельнитчине заключенные возмущены условиями содержания

20 декабря 2016, 22:15
На Хмельнитчине заключенные возмущены условиями содержания

Кровавый инцидент в тюрьме. На Хмельнитчине в Замковой исправительной колонии осужденные порезали себе руки. Они возмущены условиями, в которых их содержат, и жалуются на издевательства. Пустили себе кровь четверо заключенных как раз во время визита представителя уполномоченного по правам человека. Сами заключенные рассказали, что охранники колонии часто издеваются над ними и удерживают их в ужасных условиях. "Свидетель" выясняет все обстоятельства события.

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Общество, Прочее, Служебные преступления

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