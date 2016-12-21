Кто виноват в смерти младенца в больнице в Житомирской области?

В полицию обратилась женщина с заявлением о якобы непрофессиональных действиях медиков, из-за которых в нее умер сын. По словам матери, 13 декабря "скорая" доставила ее с малышом из районной в областную детскую больницу. Там мальчика положили в отделение реанимации новорожденных, но через день ребенок умер. Но родным сообщили об этом только на следующее утро, жалуется мать. На данный момент все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.