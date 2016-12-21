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В Одессе пьяный мужчина убил собственную жену с помощью табуретки

21 декабря 2016, 10:41
В Одессе пьяный мужчина убил собственную жену с помощью табуретки

В Одессе пьяный 53-летний мужчина поссорился с женой из-за ревности. Изверг вовсю бил женщину табуреткой, от мощного удара по голове несчастная умерла мгновенно. Забил тревогу родственник пары, ведь супруги долго не выходили на связь. Когда правоохранители приехали к зловещей квартире, увидели бездыханное тело. Горе-ревнивца взяли под стражу. За жестокую расправу над женой он может провести за решеткой до 15 лет.

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