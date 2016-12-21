Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 22 декабря 2016
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала ДТП

Выбрать дату
RSS

В Ровно под колесами автомобиля погибла пенсионерка

21 декабря 2016, 11:15
В Ровно под колесами автомобиля погибла пенсионерка

Женщина перебегала центральную улицу города, когда ее сбил "Рено". За рулем был 49-летний житель села Обаров. В полиции назначили ряд экспертиз и открыли уголовное производство. Правоохранители говорят, на месте, где произошло ДТП, пешеходы часто игнорируют собственную безопасность. Ведь перебегают дорогу с двумя сплошными полосами и быстрым автомобильным движением. Чтобы избежать наезда, водители вынуждены резко тормозить и маневрировать.

Обсудить на Facebook
ДТП

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
реклама

Сейчас в эфире

Свідок
Свідок

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab