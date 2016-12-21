В Ровно под колесами автомобиля погибла пенсионерка

Женщина перебегала центральную улицу города, когда ее сбил "Рено". За рулем был 49-летний житель села Обаров. В полиции назначили ряд экспертиз и открыли уголовное производство. Правоохранители говорят, на месте, где произошло ДТП, пешеходы часто игнорируют собственную безопасность. Ведь перебегают дорогу с двумя сплошными полосами и быстрым автомобильным движением. Чтобы избежать наезда, водители вынуждены резко тормозить и маневрировать.