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Массовое отравление в российском Иркутске концентратом для ванн "Боярышник"

21 декабря 2016, 12:21
Массовое отравление в российском Иркутске концентратом для ванн "Боярышник"

От интоксикации умерли уже почти 60 человек. Но жертв может быть еще больше. По данным местных медиков, всего пострадали около сотни человек. Поэтому в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Местная полиция уже задержала пятерых распространителей вещества. Во время обыска цеха, где изготавливали подделку, они нашли 47 пластиковых канистр со смертоносной жидкостью. Эксперты обнаружили, что в состав "боярышника" входили, в частности, метанол и антифриз - очень ядовитые для организма человека вещества.

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