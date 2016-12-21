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Юноша, который сбил восьмилетнего мальчика в Одессе, оказался за решеткой

21 декабря 2016, 18:05
Юноша, который сбил восьмилетнего мальчика в Одессе, оказался за решеткой

Как оказалось, у парня даже не было водительских прав. Откуда взял машину, сейчас выясняет следствие. Напомним, смертельное ДТП произошло накануне вечером. Предварительно установлено, что водитель серой "Тойоты" был трезв. Однако, двигался на большой скорости. Он не заметил восьмилетнего мальчика, который вместе с мамой вышел на "зебру", и протянул тело несчастного за автомобилем около тридцати метров. А сам попытался скрыться во дворах. Там машину случайно заметили патрульные и заблокировали ее, тогда водитель бросил авто и пытался скрыться. В итоге его схватили. По факту смерти ребенка начали уголовное производство.

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ДТП, Убийства

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