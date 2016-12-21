Ладыжинского маньяка приговорили к пожизненному заключению

На Винниччине пожизненно осудили маньяка, который беспощадно изнасиловал, а потом замучил двух жительниц Ладыжина. Детали этой жуткой истории "Свідок" рассказывал еще весной. Тогда тела несчастных женщин прямо на улице обнаружили прохожие. И на каждую из них дома ждали маленькие дети. Оперативники задержали изверга через несколько часов после совершения преступлений. Оказалось, 25-летний молодой человек уже отбывал 10-летнее наказание в исправительной колонии за аналогичное убийство, но был досрочно освобожден по так называемому "закону Савченко". Почему убил женщин, садист объяснить так и не смог.