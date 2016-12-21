Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 22 декабря 2016
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Суды

Выбрать дату
RSS

Ладыжинского маньяка приговорили к пожизненному заключению

21 декабря 2016, 18:30
Ладыжинского маньяка приговорили к пожизненному заключению

На Винниччине пожизненно осудили маньяка, который беспощадно изнасиловал, а потом замучил двух жительниц Ладыжина. Детали этой жуткой истории "Свідок" рассказывал еще весной. Тогда тела несчастных женщин прямо на улице обнаружили прохожие. И на каждую из них дома ждали маленькие дети. Оперативники задержали изверга через несколько часов после совершения преступлений. Оказалось, 25-летний молодой человек уже отбывал 10-летнее наказание в исправительной колонии за аналогичное убийство, но был досрочно освобожден по так называемому "закону Савченко". Почему убил женщин, садист объяснить так и не смог.

Обсудить на Facebook
Суды, Убийства

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
реклама

Сейчас в эфире

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab