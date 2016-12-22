Помогите маленькой Донаре побороть страшный диагноз

Шанс на выздоровление стоимостью 180 тысяч гривен. Именно столько нужно денег, чтобы вылечить годовалую Донару Иващенко с Днепропетровщины. В апреле этого года у ребенка диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Самостоятельно собрать средства на очередной курс химиотерапии семья девочки не в состоянии, поэтому родители очень надеются на помощь со стороны всех неравнодушных.

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Карта: 5168 7573 1580 4114 - Екатерина Иващенко, мама