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Помогите маленькой Донаре побороть страшный диагноз

22 декабря 2016, 11:42
Помогите маленькой Донаре побороть страшный диагноз

Шанс на выздоровление стоимостью 180 тысяч гривен. Именно столько нужно денег, чтобы вылечить годовалую Донару Иващенко с Днепропетровщины. В апреле этого года у ребенка диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Самостоятельно собрать средства на очередной курс химиотерапии семья девочки не в состоянии, поэтому родители очень надеются на помощь со стороны всех неравнодушных.

Телефон (097) 083-85-04

Карта: 5168 7573 1580 4114 - Екатерина Иващенко, мама

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Шалом!
Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас!
Йому не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.Він не сліпий і не глухонімий!
Кличте до Нього через не хочу, через крик і сльози про зцілення і запитайте за що і Милостивий відкриє для зменшення прірви і просите пробачення за спробу самотужки і гріхи що пам'ятаєте і не пам'ятаєте і не розкаяні прокляття предків!
Тому що диявол - нам ворог дуже не хоче нашого звернення до Господа Бога,
Спасителеві нашому, Який нам нічого не винен, любить нас по Своїй великій милості!
І в спілкуванні з Господом приймайте Його Любов до людей, Мудрість Духа Святого відрізняти брехню від Істини!
І закликаючи Ім'я Йешуа-Спасителя і Силу Спокутної Крові Господа скасувати своїми устами доступ диявола через гріх і прокляття і проголошувати зцілення, здоров'я і перемагати смерть!
Де гарантія, що у вашому житті не прийде відчай і не знадобиться чудо!
Радість в Господі, сила наша!
Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
(Матф.5: 4)
Боже, нехай же буде Твоя, Досконала воля!
У Тебе всі часи і терміни!
Єврей не нація, а з Біблії мандрівник Божий, а Ізраїль з Біблії долающий людей Владою і Любов'ю Божою, а іудей дослов.переклад праведно славящий Господа Бога! Хто зветься, кого звуть і хто насправді не одне і теж!
Dantshik 22.12.2016, 20:24 ответить
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