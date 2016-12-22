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В Одесской области пограничники задержали рыбака, который ловил рыбу, занесенную в Красную книгу

22 декабря 2016, 11:53
В Одесской области пограничники задержали рыбака, который ловил рыбу, занесенную в Красную книгу

Одесские пограничники задержали мужчину, который рыбачил на искусственном пруду Дуная. В лодке рыбака нашли огромную белугу - ее длина почти два метра, а вес - 120 килограммов. Этот вид относится к семейству осетровых и занесен в Красную книгу, поскольку находится на грани вымирания. Полакомиться деликатесом горе-рыбак не успел, его с добычей сразу передали в руки полиции. За вылов ценной рыбы мужчине грозит немалый штраф или даже три года за решеткой.

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