Мощный взрыв в московской подземке

В переходе на станции Коломенская взорвался газовый баллон. Это предварительная версия. На месте событий - взрыво- техники и полиция. Семь москвичей пострадали, четырем понадобилась помощь медиков. В вестибюле метро проводили ремонт. Работников фирмы-подрядчика уже отстранили от работы, руководство - допрашивают. Следственный комитет проводит проверку. Свидетели трагедии, тем временем, делятся кадрами с видеорегистраторов, которые зафиксировали момент взрыва.