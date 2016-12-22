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Мощный взрыв в московской подземке

22 декабря 2016, 17:24
Мощный взрыв в московской подземке

В переходе на станции Коломенская взорвался газовый баллон. Это предварительная версия. На месте событий - взрыво- техники и полиция. Семь москвичей пострадали, четырем понадобилась помощь медиков. В вестибюле метро проводили ремонт. Работников фирмы-подрядчика уже отстранили от работы, руководство - допрашивают. Следственный комитет проводит проверку. Свидетели трагедии, тем временем, делятся кадрами с видеорегистраторов, которые зафиксировали момент взрыва.

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Катастрофы, Несчастные случаи

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россия умо-отсталая нация , побольше-бы таких балонов , пускай шакалы вымрут . был там пару раз , они на столько тупые , что я просто ахренивал , их можно ипать и в хвост и в гриву ... они напоминают людей с дцп ...
мазурок 22.12.2016, 22:56 ответить
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