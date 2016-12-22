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В России растет количество смертей от настойки боярышника

22 декабря 2016, 17:46
В России растет количество смертей от настойки боярышника

В Иркутске уже 71 человек умер после употребления настойки боярышника. Еще сотня россиян - в больницах с симптомами сильной интоксикации. Спиртосодержащий концентрат для ванн, который предназначен для наружного применения, граждане пили. Вместо этилового в составе яда был технический метиловый спирт и антифриз. Прокуратура в ходе проверок выявила 30 тонн фальсификата, сейчас идут обыски. Задержали уже 5 подозреваемых в распространении настойки, которая убила людей. В Иркутске действует режим чрезвычайного положения.

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уёбки рашенские , пьют все дерьмо ! ацетон нужно им продавать в место водяры , быстрей повыздыхают .
дрон 22.12.2016, 22:52 ответить
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