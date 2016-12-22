В России растет количество смертей от настойки боярышника

В Иркутске уже 71 человек умер после употребления настойки боярышника. Еще сотня россиян - в больницах с симптомами сильной интоксикации. Спиртосодержащий концентрат для ванн, который предназначен для наружного применения, граждане пили. Вместо этилового в составе яда был технический метиловый спирт и антифриз. Прокуратура в ходе проверок выявила 30 тонн фальсификата, сейчас идут обыски. Задержали уже 5 подозреваемых в распространении настойки, которая убила людей. В Иркутске действует режим чрезвычайного положения.