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Четверых подозреваемых в организации теракта в Берлине арестовали во время рейдов в Германии

22 декабря 2016, 17:54
Четверых подозреваемых в организации теракта в Берлине арестовали во время рейдов в Германии

Злоумышленники арендовали жилье в Дортмунде, были знакомы с исполнителем теракта - Анисом Амри. Но больше о них пока полиция не сообщает. Гражданина Туниса, документы которого нашли в кабине грузовика, Европол объявил в розыск. Усиленные проверки во всех аэропортах, на вокзалах. За любую информацию о преступнике номер один объявили вознаграждение 100 тысяч евро. Жертвами грузовика-убийцы, за рулем которого сидел террорист, стали 12 человек. Среди них могла быть украинская семья. Сейчас продолжается идентификация тел, ДНК-экпертиза, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию. Кстати, рождественская ярмарка, где произошла трагедия, уже открыта для посетителей. Улицы мегаполисов Европы, прежде всего Берлина, Лондона, Парижа, патрулируют дополнительные подразделения полиции.

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Общество, Прочее, Убийства

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