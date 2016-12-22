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В Одесской области перекрыли контрабандный канал поставки психотропных препаратов из Европы

22 декабря 2016, 18:02
В Одесской области перекрыли контрабандный канал поставки психотропных препаратов из Европы

Сотрудники СБУ задержали двух наркокурьеров в одном из почтовых отделений Одессы. Они как раз получали пакет с одной из стран Бенилюкса. У них изъяли 500 таблеток экстази. Во время обысков дома у злоумышленников оперативники изъяли три пакета с синтетическими наркотиками и оборудование для их изготовления. Наркодельцы изготовляли товар на продажу. Теперь им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

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Наркотики

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обломали кайф наркоманам ))) но увиличили продажи конкурентам , одна польза от правохранителей )
мазурок 22.12.2016, 22:47 ответить
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