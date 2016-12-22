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Папу Римского Франциска заметили во время шопинга в Риме

22 декабря 2016, 18:28
Папу Римского Франциска заметили во время шопинга в Риме

Понтифика поймали папарацци, когда он покупал себе ботинки в одном из супермаркетов Рима. Руководитель католической церкви - несмотря на почетный сан - уважаем среди верующих именно потому, что неприхотлив. В магазин пришел без охраны, живо шутил с продавцами, благословил их. В завершение шопинга охотно делал селфи со всеми желающими. В соцсетях говорят, вероятно Папа Франциск делал себе подарки ко дню рождения. 18 декабря он отметил восьмидесятилетний юбилей.

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