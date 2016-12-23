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В Киеве из-за падения высотного крана погиб строитель

23 декабря 2016, 10:34
В Киеве из-за падения высотного крана погиб строитель

Трагедия произошла на одной из столичных строительных площадок. Там упал высотный кран. Бригада как раз демонтировала один из четырех подъемников, когда произошло падение. Один человек упал на землю, еще двое - застряли на 60-метровой высоте. Рабочих сняли спасатели, у обоих - переломы рук и ног. Имели ли строители разрешения на такие сложные работы, соблюдались ли меры безопасности? На эти вопросы должна ответить полиция.

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Несчастные случаи, Убийства

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